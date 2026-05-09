Владимир Путин начал выступление на Красной площади

Рита Цветкова
Глава государства обратился к участникам и гостям парада в честь 81-й годовщины Дня Победы.

Президент РФ Владимир Путин назвал священным праздник в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной Площади. Трансляцию с места событий ведет 5-tv.ru.

Верховный Главнокомандующий ВС РФ начал свое выступление с обращения к ветеранам, фронтовикам, а также военнослужащим ВС РФ.

Как подчеркнул российский лидер, День Победы для всего мира является одним из главных праздников. Путин отметил мужество и стойкость бойцов Красной армии и единство многонационального народа Советского Союза, вставших на защиту родных земель от нацистских захватчиков.

В 10:00 на главной площади столицы и всей страны стартовал Парад Победы. Мероприятие традиционно началось с построения участвующих в шествии пеших колонн и внесения государственного флага России и Знамени Победы под сопровождение военного оркестра. Затем министр обороны РФ доложил о готовности к параду президенту. За торжественной речью Верховного главнокомандующего следует проход пешей колонны военнослужащих различных видов и родов войск Вооруженных сил России.

В этом году в Параде Победы не участвуют воспитанники суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военная техника. Уникальным нововведением мероприятия станет трансляция, отражающая работу военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, а также несущих дежурство на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, служащих в Воздушно-космических силах и на кораблях Военно-Морского Флота России.

На парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прибыли лидеры стран и зарубежные политики, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Абхазии — Бадра Гунба, Лаосской Народно-Демократической Республики — Тхонглун Сисулит, Южной Осетии — Алан Гаглоев, Республики Сербской — Синиша Каран и председатель правящей партии, экс-лидер страны Милорад Додик, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны России Андрей Белоусов принял парад Победы на Красной площади.

