Либидо, энергия, гармония: за чем приходили россияне к эзотерикам в 2025 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Обряды часто повторялись раз в несколько месяцев.

Почему россияне обращаются к магам для восстановления либидо

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Россияне, по большей части женщины, активно обращались к магам, экстрасенсам и гадалкам за решением личных проблем в 2025 году. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказала маг Екатерина Ткачева.

Она отметила, что наиболее популярными были просьбы о восстановлении сексуального влечения.

По словам Ткачевой, около половины клиентов приходили к ней с запросом «поднять либидо» или вернуть страсть в отношениях, когда супруг «перестал хотеть».

Маг объяснила такую потребность сильными астроэнергетическими сдвигами последних лет, которые, по ее мнению, отражаются на физическом и сексуальном здоровье. В результате люди ищут способы вернуть внутреннюю силу через обряды и духовные практики.

Ткачева добавила, что обряды часто повторяются раз в несколько месяцев, поскольку клиенты ощущают потребность в периодическом обновлении энергетического баланса. По ее наблюдениям, рост обращений происходит в моменты новолуний, полнолуний и смены астрологических циклов — традиционных «энергетических окон» для закрепления результата.

Другой популярный запрос женщин связан с восстановлением внутренней гармонии. Для этого применяются комплексные ритуалы, которые объединяют энергетические практики, медитации и телесные техники. Маг отметила, что такие обращения говорят о стремлении людей не только к физическому, но и к духовному равновесию.

Чаще всего за помощью к экстрасенсам приходят россияне в возрасте 30–50 лет — период, когда профессиональная жизнь стабилизирована, но возникает желание открыть новые грани личного удовольствия и гармонии.

