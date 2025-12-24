Путин пожелал Набиуллиной почаще бывать на заседаниях

Президент России Владимир Путин обратился к председателю Центрального банка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной с предложением активнее участвовать в работе кабмина. Такое заявление российский лидер сделал в ходе заседания правительства на встрече с министрами.

Глава государства отметил, что заседание проходит в полном составе, и отдельно обратил внимание на присутствие руководителя ЦБ. Путин лично попросил Набиуллину почаще бывать на правительственных совещаниях. Он подчеркнул важность такого взаимодействия.

Также президент РФ поздравил членов правительства с приближающимся Новым годом и поблагодарил их за проделанную работу в ходе встречи.

До этого Путин выступил в Совете Федерации, где дал высокую оценку деятельности верхней палаты парламента. Он отметил, что осенняя сессия была завершена с хорошими результатами, и выразил уверенность в профессионализме сенаторов и их государственном подходе. В ответ председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила президента России за поддержку работы палаты.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поручил найти решение по поддержке многодетных семьей при росте их доходов.

