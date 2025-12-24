На Украине 7 января будут праздновать День программиста вместо православного Рождества

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Инициатива была предложена Зеленским.

Что празднуют на Украине вместо Рождества

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вместо Рождества 7 января на Украине будет отмечаться День программиста. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на указ главы государства Владимира Зеленского. 

С 2023 года власти страны на законодательном уровне утвердили 25 декабря официальным праздником Рождества. Причиной тому послужило желание следовать западным традициям и переходом на новоюлианский календарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сообщил о планах пересмотреть государственный календарь страны. Власти Украины рассматривают изменения праздничных и памятных дат по нескольким причинам.

В частности, часть действующих праздников совпадает с событиями, связанными с текущим военным конфликтом, что, по мнению руководства страны, требует пересмотра. Кроме того, изменения рассматриваются в рамках политики отказа от советского наследия, при котором несколько памятных дат приходились на один и тот же день.

Зеленский напомнил, что Рождество в Украине уже было перенесено на 25 декабря, и отметил, что аналогичный подход может быть применен и к другим праздникам. При этом он указал, что практическое значение этих изменений ограничено, поскольку с начала конфликта многие праздничные дни формально перестали быть выходными.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
«Поганенький кофе»: инвесторы из Ижевска остались без выплат после вложений в модную франшизу
17:45
Челябинский шоумен прокатил на капоте мужчину и попытался скрыться
17:32
«У кого-то ноль, а у кого-то — два»: у старшей дочери Самойловой появился новый бойфренд
17:26
Судоверфь «Звезда» передала заказчику арктический танкер-газовоз
17:20
Путин вручил Никите Михалкову орден Андрея Первозванного
17:16
Дед Мороз раскрыл главный секрет: что получит ребенок, если вел себя плохо

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала откровенные переписки с детьми шуткой
Бокал против забвения: как праздничное застолье может спасти от деменции
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026