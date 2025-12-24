«Голос дипломатии»: Путин публично поздравил Марию Захарову с юбилеем

Путин назвал Захарову голосом российской дипломатии

Президент России Владимир Путин поздравил официального представителя МИД РФ Марию Захарову с днем рождения, назвав ее «голосом российской дипломатии», во время официального мероприятия.

Поздравление от главы государства прозвучало в ходе церемонии, на которой Путин отметил юбиляров, удостоенных государственных наград. Российский лидер обратил внимание, что для некоторых участников события эта дата стала особенной. В частности, он предложил собравшимся вместе поздравить директора Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олега Карпова и Марию Захарову.

Глава государства подчеркнул символичность момента, отметив, что у обоих награжденных — «то, что называется круглая дата».

Мария Захарова занимает пост официального представителя Министерства иностранных дел России с 2015 года и регулярно выступает с заявлениями по ключевым вопросам внешней политики страны.

Захарова встретила 50-летний юбилей в ходе записи январского выпуска передачи «Песни от всей души» с журналистом Андреем Малаховым. Дипломат отметила, что ее собственные песни в том числе исполнялись в ходе программы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин наградил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.