«Голос дипломатии»: Путин публично поздравил Марию Захарову с юбилеем

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Президент по-особенному подчеркнул символичность момента.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин назвал Захарову голосом российской дипломатии

Президент России Владимир Путин поздравил официального представителя МИД РФ Марию Захарову с днем рождения, назвав ее «голосом российской дипломатии», во время официального мероприятия. 

Поздравление от главы государства прозвучало в ходе церемонии, на которой Путин отметил юбиляров, удостоенных государственных наград. Российский лидер обратил внимание, что для некоторых участников события эта дата стала особенной. В частности, он предложил собравшимся вместе поздравить директора Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олега Карпова и Марию Захарову.

Глава государства подчеркнул символичность момента, отметив, что у обоих награжденных — «то, что называется круглая дата».

Мария Захарова занимает пост официального представителя Министерства иностранных дел России с 2015 года и регулярно выступает с заявлениями по ключевым вопросам внешней политики страны.

Захарова встретила 50-летний юбилей в ходе записи январского выпуска передачи «Песни от всей души» с журналистом Андреем Малаховым. Дипломат отметила, что ее собственные песни в том числе исполнялись в ходе программы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин наградил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
«Поганенький кофе»: инвесторы из Ижевска остались без выплат после вложений в модную франшизу
17:45
Челябинский шоумен прокатил на капоте мужчину и попытался скрыться
17:32
«У кого-то ноль, а у кого-то — два»: у старшей дочери Самойловой появился новый бойфренд
17:26
Судоверфь «Звезда» передала заказчику арктический танкер-газовоз
17:20
Путин вручил Никите Михалкову орден Андрея Первозванного
17:16
Дед Мороз раскрыл главный секрет: что получит ребенок, если вел себя плохо

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала откровенные переписки с детьми шуткой
Бокал против забвения: как праздничное застолье может спасти от деменции
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026