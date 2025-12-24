Путин наградил Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Краснова Игоря Викторовича», — говорится в указе.

Игорь Краснов был назначен на должность председателя Верховного суда Российской Федерации решением Совета Федерации. Его кандидатуру поддержали все сенаторы, участвовавшие в голосовании на пленарном заседании палаты.

Ранее президент также подписывал указы о награждении деятелей культуры и искусства. В частности, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени была отмечена народная артистка РСФСР Надежда Бабкина за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность.

Также 5-tv.ru сообщал о том, что Путин учредил звание «Заслуженный сотрудник войск нацгвардии РФ».

