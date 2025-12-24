Путин поручил утончить меры поддержки для многодетных семей

Президент указал на то, что ряд льгот теряется, если доход хоть немного превышает норму.

Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Проблемы, поднятые во время прямой линии, президент РФ Владимир Путин сегодня обсудил с Правительством. Речь, в частности, шла о помощи многодетным семьям. Сейчас они теряют право на получение единого пособия, если доход хоть немного превышает норму. Президент поручил эту ситуацию исправить.

«Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряла, а чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету, иначе нет смысла на работу выходить. Ну какой смысл? Или работать „в серую“, что и для бюджета плохо, поскольку налоги, хоть и сниженные налоги, но все-таки будут полностью отсутствовать. Поэтому я очень прошу коллег в Правительстве, да и в Государственной Думе, в регионах, оперативно доработать, принять взвешенные решения в пользу российских семей», — завил президент РФ Владимир Путин.

Еще одна проблема, затронутая во время прямой линии — нарушение застройщиками сроков ввода жилья. Глава государства отметил, что продлевать мораторий на штрафы для таких компаний больше не будут. Подводя итоги года, президент отметил устойчивость финансовой системы. Она позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону, безопасность и нацпроекты.

