Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле

В эти минуты в Екатерининском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды.

Орденов, медалей и почетных званий удостоены известные артисты и спортсмены, представители науки и образования, работники здравоохранения и промышленности. Высшую награду, орден Святого Апостола Андрея Первозванного, получил режиссер Никита Михалков. Так отмечается его огромный вклад в развитие отечественной культуры и кинематографа.

Семь человек удостоены звания «Героя Труда». Также среди наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Дружбы и Почета.

«У двух награжденных сегодня то, что называется, круглая дата. Давайте вместе поздравим с юбилеем директора прославленного Пироговского центра Олега Эдуардовича Карпова и голос нашей дипломатии — Марию Владимировну Захарову. Дорогие друзья, и в заключении хотел бы поблагодарить за честный напряженный труд, за реальный вклад в развитие и укрепление Отечества, за благородную верность Отчизне. От все души поздравляю вас с высокими наградами Родины», — поздравил награжденных президент РФ Владимр Путин.

Владимир Путин отметил, что присуждение этих наград — это свидетельство безупречного мастерства и подлинного патриотизма.

