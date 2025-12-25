Лучше идти, чем стоять: доктор Мясников о здоровье без таблеток

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 40 0

Врач рассказал о работе за рубежом, отношении к лекарствам и принципах активной жизни.

Доктор Мясников назвал движение условием сохранения здоровья

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Доктор Мясников назвал движение главным условием сохранения здоровья

Ключевым фактором сохранения здоровья и активности остается регулярное движение, а не прием медикаментов. Об этом Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в интервью aif.ru, говоря о своем профессиональном пути, образе жизни и подходах к профилактике заболеваний.

По словам Мясникова, после окончания медицинского института он отправился работать в Африку, где столкнулся с экстремальными условиями, тяжелыми травмами и опасными инфекциями. Там он лечил пациентов с лепрой, малярией, столбняком, а также перенес лихорадку Денге. Позднее врач продолжил обучение в США, где сдал все необходимые экзамены и получил высшую врачебную категорию, однако возможность эмиграции для себя не рассматривал.

Как отметил Мясников, он осознанно связывает свою жизнь с Россией.

«У меня есть разрешения на работу в США, во Франции, но для меня лучшей страны, чем наша, не существует. Я не кривлю душой, не отрабатываю современную повестку — так считал всегда и считаю до сих пор», — подчеркнул врач.

Мясников также сообщил, что страдает гипертонией, однако считает этот диагноз не препятствием для активной жизни. По его словам, хронические заболевания не должны становиться поводом отказываться от спорта и профессиональной деятельности.

Говоря о физической активности, врач отметил, что наибольшую пользу приносят аэробные нагрузки — ходьба, бег, плавание, лыжи и велосипед. Он подчеркнул, что силовые нагрузки могут быть нежелательны для людей с заболеваниями сердца, тогда как регулярное движение в течение 40 минут пять раз в неделю помогает замедлить процессы старения.

Отдельное внимание Мясников уделил лекарственной профилактике. Он заявил, что людям со здоровым сердцем не требуется прием препаратов без прямых показаний. По его словам, аспирин больше не используется для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а назначение статинов должно быть строго индивидуальным и зависеть от уровня «плохого» холестерина и совокупности факторов риска.

Лучше идти, чем стоять: доктор Мясников о здоровье без таблеток
