Испытание по управлению беспилотниками могут включить в комплекс ГТО

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 15 0

Президент РФ поручил правительству подготовить соответствующие предложения.

Испытание по управлению БПЛА могут включить в комплекс ГТО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» могут быть дополнены испытанием по управлению беспилотными летательными аппаратами. Поручение проработать такую возможность дал президент России Владимир Путин. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству РФ предстоит представить предложения о включении в комплекс ГТО отдельного теста, предусматривающего навыки управления беспилотниками. Инициатива направлена на расширение перечня прикладных дисциплин в системе физической и технологической подготовки.

Помимо этого, президент утвердил ряд других поручений, касающихся развития спорта и физической культуры в стране. В частности, правительству поручено разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая уровень их физической подготовленности к военной службе.

Отдельным пунктом предусмотрено приравнивание украинских и донбасских спортивных званий «заслуженный мастер физической культуры и спорта», присвоенных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Новороссии, к российским аналогам.

Также поручено законодательно закрепить обязательное поднятие государственного флага России на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

В числе других инициатив — введение поощрений для тренеров за подготовку спортсменов высокого класса, обеспечение несовершеннолетним спортсменам бесплатного участия в соревнованиях на получение спортивных разрядов, а также организация соревнований «Школьная лига» по наиболее популярным видам спорта во всех регионах страны.

Кроме того, президент поручил закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта» и наделить Министерство спорта РФ полномочиями по формированию перечня таких дисциплин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:56
Испытание по управлению беспилотниками могут включить в комплекс ГТО
23:55
Юлия Барановская раскрыла секрет идеального салата: звездный лайфхак
23:24
Умер американский актер Пэт Финн из сериала «Друзья» и Сайнфелд»
23:22
Взрыв в мечети на северо-востоке Нигерии унес жизни не менее семи человек
22:48
Умерла основательница телекомпании РЕН-ТВ Ирена Лесневская
22:31
«Сам был еще пацаном»: Федор Добронравов не был готов к отцовству в молодости

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Каннибал разместил объявление о поиске человека, которого можно убить и съесть
Всего десять минут: как физические упражнения помогают «пробудить» мозг
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026