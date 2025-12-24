Испытание по управлению беспилотниками могут включить в комплекс ГТО

Соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» могут быть дополнены испытанием по управлению беспилотными летательными аппаратами. Поручение проработать такую возможность дал президент России Владимир Путин. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству РФ предстоит представить предложения о включении в комплекс ГТО отдельного теста, предусматривающего навыки управления беспилотниками. Инициатива направлена на расширение перечня прикладных дисциплин в системе физической и технологической подготовки.

Помимо этого, президент утвердил ряд других поручений, касающихся развития спорта и физической культуры в стране. В частности, правительству поручено разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая уровень их физической подготовленности к военной службе.

Отдельным пунктом предусмотрено приравнивание украинских и донбасских спортивных званий «заслуженный мастер физической культуры и спорта», присвоенных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Новороссии, к российским аналогам.

Также поручено законодательно закрепить обязательное поднятие государственного флага России на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

В числе других инициатив — введение поощрений для тренеров за подготовку спортсменов высокого класса, обеспечение несовершеннолетним спортсменам бесплатного участия в соревнованиях на получение спортивных разрядов, а также организация соревнований «Школьная лига» по наиболее популярным видам спорта во всех регионах страны.

Кроме того, президент поручил закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта» и наделить Министерство спорта РФ полномочиями по формированию перечня таких дисциплин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.