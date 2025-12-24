«Сам был еще пацаном»: Федор Добронравов не был готов к отцовству в молодости

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Первый ребенок у актера появился в 22 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Народный артист РФ Федор Добронравов в молодости не был готов к отцовству. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Чебурашка 2».

По словам актера, дети у него родились, когда ему было около 20 лет, и тогда он сам еще чувствовал себя ребенком. Добронравов отметил, что у него и супруги не было понимания, как правильно заниматься воспитанием.

«Мне было 20 лет (точнее — 22 года — Прим. Ред.), когда у меня первый сын появился. Какое терпение… Я сам был еще пацаном вместе с женой. Я понятия не имел, что такое воспитание», — сказал он.

Размышляя о родительской роли, актер подчеркнул, что дети в первую очередь перенимают образ жизни и ценности родителей, а не их наставления. Добронравов отметил, что пример взрослых играет ключевую роль в формировании характера ребенка.

«Дети же списывают так же, как и, наверное, в этом и есть основная педагогика, секрет педагогики. Они смотрят, как родители живут. И так, как они относятся к работе, к друзьям, к любви, к Богу, к стране», — пояснил актер.

Супруга актера Ирина Добронравова в прошлом работала воспитателем в детском саду. С будущей женой Добронравов знаком с детства — они учились в одной школе. В браке у пары родились двое сыновей, которые пошли по стопам отца и стали актерами.

