«С трепетом и уважением»: актер Бутенко о семейной памяти и песнях ко Дню Победы
Каждое 9 Мая артист вспоминает своего деда, вернувшегося с войны с наградами, а также поет патриотические песни собственного сочинения.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Актер Бутенко: День Победы связан для меня с личной семейной историей
День Победы для актера Владимира Бутенко остается одним из самых важных праздников в году. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере военной драмы с народным артистом России Федором Добронравовым «Семь верст до рассвета».
По словам актера, этот торжественный и памятный день он всегда встречает с особым трепетом и уважением к поколению дедов и прадедов. Для него эта дата связана не только с общей исторической памятью, но и с личной семейной историей.
Артист отметил, что его дед был военным, участвовал в боевых действиях и вернулся с фронта с наградами. Именно поэтому 9 Мая для него имеет особое значение и воспринимается как день благодарности людям, защищавшим страну.
«День Победы я всегда отмечаю с таким трепетом и всегда с уважением к нашим прадедам и дедам. У меня у самого дед был военный, воевал, вернулся тоже с наградами с войны в звании подполковника. Вот поэтому для меня это важный праздник», — отметил Бутенко.
Кроме работы в театре и кино, актер занимается музыкой как автор-исполнитель. Он рассказал, что написал несколько песен на патриотическую тему. Эти композиции он посвятил советским воинам и Родине.
Артист добавил, что такая музыка для него важна, поскольку помогает выразить уважение к защитникам страны и сохранить память о подвиге военного поколения.
«И в том числе я не только актер театра и кино, я еще автор-исполнитель, у меня есть несколько песен, которые я написал, которые на патриотическую тему, про наших воинов и про нашу Родину — такие тоже есть песни. Это для меня очень важно», — подчеркнул Владимир.
Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Шукшина рассказала о том, что погубило фашистов в годы Великой Отечественной войны.
