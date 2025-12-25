Полина Макимова о манипуляциях мамы: «Есть свои рычаги давления на меня»

Полина Максмова: «У мамы есть свои неагрессивные рычаги давления на меня»

Родители, как правило, в целях воспитания детей используют свои методы давления на них. Со временем ребенок учится мгновенно улавливать настроение взрослого по его тону голоса, выражению лица или какому-то жесту. Актриса и телеведущая Полина Максимова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Чебурашка 2» о рычагах давления на нее со стороны мамы.

У актрисы с матерью очень тесные и теплые взаимоотношения, однако есть две уловки, которые действуют на Полину тонко и эффектно.

«У моей мамы другие рычаги давления на меня — взгляд. Если мама опускает глаза и отводит взгляд — это все уже, это конец света. И еще — если мама, не дай бог, называет меня по имени», — рассказала Максимова.

При этом телеведущая не считает свою маму манипулятором и «крокодилом». Она ласкова назвала ее ангелом-хранителем, лучшим другом и самым дорогим человеком.

Максимова также поделилась мудрым советом, который всегда давала мама. Короткий, но дельный, он точно помог знаменитости построить успешную карьеру и многого добиться в жизни.

«Ничего не бойся, вперед, доченька», — резюмировала Полина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у актрисы и телеведущей Полины Макимовой было непростое детство — ей приходилось донашивать чужую одежду, а о кукле лишь мечтала.

