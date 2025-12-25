Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

На совещании также присутствовали представители Администрации президента России и руководитель Центробанка.

Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещание были приглашены руководители крупнейших частных компаний и предприятий с государственным участием. Также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители Администрации президента РФ, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

На встрече поднимались темы импортозамещения, курса рубля, ситуация с ключевой ставкой и состояние корпоративного кредитования. По словам Пескова, также затрагивались вопросы демографии в стране и защиты окружающей среды.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Владимир Путин направил новогоднее поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В телеграмме российский лидер отметил героизм корейских солдат в освобождении Курской области, что приобрело особое значение в отношениях между Москвой и Пхеньяном и укрепило дружбу между РФ и КНДР.

