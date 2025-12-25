До миллиона рублей: за какую съемку на Красной площади можно получить штраф

Юрист Гринь: Съемка рекламных видео на Красной площади грозит штрафом

Штраф до одного миллиона рублей может грозить за съемку на Красной площади рекламных роликов, видео с приставаниями к гражданам или хулиганские ролики. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, председатель союза юристов-блогеров Елена Гринь.

Как отметила эксперт, в последнее время стали популярны видео с красной икрой и девушками в шубах на главной площади в столице. Подобного рода рекламный контент в знаковом месте требует согласования с уполномоченными органами.

По словам юриста, без специального разрешения граждан могут привлечь к ответственности по статьям 14.3 КоАП РФ и 14.37 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе. Физическим лицам грозят штрафы от пяти до пятисот тысяч рублей, а для юридических лиц, незаконно установивших рекламные конструкции, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Гринь подчеркнула, что также штрафы можно получить за нарушение общественного порядка, нанесение вреда здоровью, распространение запрещенного контента и иные незаконные действия. Примером могут служить видеоролики с поджогами.

Также создателям так называемых «видео пранков», например, с оскорбительными «приставаниями» к гражданам или с детьми, которые выполняют действия, опасные для здоровья, тоже грозят штрафы.

Юрист отмтеила, что сотрудники полиции имеют полное право вмешаться, заметив такую съемку, и потребовать ее прекратить. Действия контентмейкеров могут квалифицировать как мелкое хулиганство, а в некоторых случаях — как уголовное преступление за грубое нарушение общественного порядка.

