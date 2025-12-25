До миллиона рублей: за какую съемку на Красной площади можно получить штраф

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 37 0

Модный контент может обернуться гигантскими выплатами.

За что могут оштрафовать на Красной площади

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Гринь: Съемка рекламных видео на Красной площади грозит штрафом

Штраф до одного миллиона рублей может грозить за съемку на Красной площади рекламных роликов, видео с приставаниями к гражданам или хулиганские ролики. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, председатель союза юристов-блогеров Елена Гринь.

Как отметила эксперт, в последнее время стали популярны видео с красной икрой и девушками в шубах на главной площади в столице. Подобного рода рекламный контент в знаковом месте требует согласования с уполномоченными органами.

По словам юриста, без специального разрешения граждан могут привлечь к ответственности по статьям 14.3 КоАП РФ и 14.37 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе. Физическим лицам грозят штрафы от пяти до пятисот тысяч рублей, а для юридических лиц, незаконно установивших рекламные конструкции, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Гринь подчеркнула, что также штрафы можно получить за нарушение общественного порядка, нанесение вреда здоровью, распространение запрещенного контента и иные незаконные действия. Примером могут служить видеоролики с поджогами.

Также создателям так называемых «видео пранков», например, с оскорбительными «приставаниями» к гражданам или с детьми, которые выполняют действия, опасные для здоровья, тоже грозят штрафы.

Юрист отмтеила, что сотрудники полиции имеют полное право вмешаться, заметив такую съемку, и потребовать ее прекратить. Действия контентмейкеров могут квалифицировать как мелкое хулиганство, а в некоторых случаях — как уголовное преступление за грубое нарушение общественного порядка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие пять штрафов россияне могут получить на Новый год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Расчет «Земледелия» блокировал ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
5:40
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Малика
5:21
До миллиона рублей: за какую съемку на Красной площади можно получить штраф
5:05
Долина просится пожить в квартире в Хамовниках еще несколько месяцев
4:49
Основательница РЕН ТВ: с чем связано имя Ирены Лесневской

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
«Сам был еще пацаном»: Федор Добронравов не был готов к отцовству в молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026