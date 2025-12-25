Без тормозов: в Китае водитель преодолел 490 км из-за неисправности авто

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Это заняло четыре часа езды.

Мужчина четыре часа был пленником своего автомобиля

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Китае водитель преодолел 490 км из-за неисправности авто

Водитель в Китае четыре часа оставался заложником собственного автомобиля, который из-за сбоя круиз-контроля проехал 490 километров со скоростью 115 км/ч без остановки. Об этом сообщило издание Shine.

Инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу. Дорожная полиция взяла неуправляемое транспортное средство под сопровождение, расчистила дорогу впереди и ждала, пока у машины не закончится топливо. Водитель рассказывал, что тормозная система полностью игнорировала все его попытки замедлить движение.

Он безрезультатно нажимал на педаль тормоза, пытался переключить трансмиссию в нейтральное положение, применял ручной тормоз и отключал круиз-контроль.

Автовладелец достиг договоренности с производителем автомобиля, чье название не раскрывается. Компания полностью вернет ему деньги за покупку машины и дополнительно выплатит финансовую компенсацию.

Ранее в Приморском крае машина с тремя рыбаками провалилась под лед озера Ханка, в результате чего утонули двое мужчин. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

10:49
Сергей Собянин поздравил коллектив СВАРЗ с 120-летием завода
10:37
Кости каторжников: древнее кладбище на острове может привести к эпидемии чумы
10:23
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год
10:22
«Антивирус» для психики: чем важен эмоциональный иммунитет
10:06
Верность долгу: кто получил госнаграды в Кремле накануне Нового года
9:55
Умершие питомцы возвращаются к хозяевам: биолог собрал доказательства

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
«Если ты был не прав»: Артем Быстров рассказал про нюансы в общении с детьми
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026