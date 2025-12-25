«Нас считают врагами»: сотрудник ТЦК пожаловался на отношение со стороны украинцев

Военкомы Незалежной на улицах забирают без разбора всех мужчин.

Сотрудник ТЦК: люди на Украине считают нас врагами

Беспредел ТЦК на Украине перед праздниками стал еще сильнее. В местных пабликах расходятся кадры нападения на женщину с ребенком на руках: один из сотрудников распылил ей газовый баллончик прямо в лицо. Молодая мать пыталась отбить своего мужа, но его в итоге, похитили и увезли в неизвестном направлении.

Сами военкомы при этом пытаются сохранить остатки репутации, по крайней мере перед зрителями с запада. Немецкая Deutsche Welle* опубликовал репортаж о работе ТЦКшников, где они жалуются на свою тяжелую жизнь.

«В 90% случаев они просто бегут от нас в страхе. Мне от этого очень больно, но нам велели защищать страну, а если все убегут, кто будет это делать? К нам постоянно подходят и называют нас своими врагами. Поверьте, очень больно слышать это», — рассказал сотрудник ТЦК Александр.

В этом же материале говорится, что военкомы «охотятся» лишь на внешне крепких и молодых мужчин. Брать других, по их словам, просто нет смысла. Такие на фронте — обуза. Но вот сами украинцы жалуются на повсеместные засады ТЦК. Забирают всех без разбора, даже пожилых и инвалидов.

