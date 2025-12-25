Люди прыгали из окон: в Невском районе Петербурга загорелось двухэтажное здание

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

Причины возгорания выясняются.

В Петербурге загорелось двухэтажное здание — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Невском районе Петербурга загорелось двухэтажное здание

В Невском районе Санкт-Петербурга, на Октябрьской набережной, загорелось двухэтажное здание. Люди прыгали из окон. Об этом сообщил телеканал «78».

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило 25 декабря в 16:08 по московскому времени. В одной из коммунальных квартир здания, на втором этаже, загорелась комната площадью 20 квадратных метров.

Очевидец пожара в разговоре с 5-tv.ru сообщила, что на месте работают экстренные бригады, эвакуировано пять человек.

Ликвидация открытого горения зафиксирована в 16:57. Информации о пострадавших пока нет, причины возгорания выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в московской Балашихе загорелись несколько автомобилей. По информации 5-tv.ru, пламя охватило сначала одну машину, затем — те, что стояли рядом. Хозяева транспортных средств находятся на месте возгорания, сообщают очевидцы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Это не первый пожар в столице за последние дни. Ранее 20 декабря жилая квартира в высотке на Первомайской улице загорелась, как предполагалось, из-за включенной гирлянды.

