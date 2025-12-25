Пылают на глазах у владельцев: несколько автомобилей загорелись в Балашихе

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 20 0

Подробности выясняются.

Из-за чего загорелись машины в Балашихе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несколько припаркованных автомобилей загорелись в Балашихе

Несколько автомобилей загорелись в московской Балашихе. Предварительно, пострадавших нет.

По информации 5-tv.ru, пламя охватило сначала одну машину, затем — те, что стояли рядом. Хозяева транспортных средств находятся на месте возгорания, сообщают очевидцы.

Это не первый пожар в столице за последние дни. Ранее 20 декабря жилая квартира в высотке на Первомайской улице загорелась, как предполагалось, из-за включенной гирлянды.

Кроме того, 14 декабря из многоквартирного жилого дома на северо-востоке Москвы спасатели эвакуировали 40 человек после возгорания электрокабеля. Чтобы спасти местных жителей сотрудники оперативных ведомств развернули полевой штаб, работники МЧС смогли локализовать пожар. По имевшимся данным, пламя охватило 54 погонных метра кабеля со второго по 18-й этаж.

Как ранее отмечал 5-tv.ru, в предновогодний и новогодний периоды экстренные службы сталкиваются с повышенной пожароопасностью из-за обилия праздничной пиротехники и традиционного свечного освещения на застольях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Тельцам предстоит начать заново: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

9:25
На юге Москвы загорелся бизнес-центр «Варшавская плаза»
9:19
Пылают на глазах у владельцев: несколько автомобилей загорелись в Балашихе
9:03
Тельцам предстоит начать заново: подробный гороскоп на 2026 год
8:57
Каннибал Спесивцев не выплатил компенсацию дочери одной из своих жертв
8:45
Трамп в канун Рождества выступил с синяками на обоих запястьях
8:32
Житель Забайкалья получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической организации

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
«Если ты был не прав»: Артем Быстров рассказал про нюансы в общении с детьми
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026