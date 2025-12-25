«Это дезинформация»: адвокат Долиной о взыскании с Лурье средств за ЖКХ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители певицы якобы хотят взыскать с покупательницы квартиры оплату по коммунальным платежам.

Адвокат Долиной о взыскании с Лурье средств за ЖКХ

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Долиной: никаких условий об оплате Лурье долгов по ЖКХ не было

Сообщения о том, что народная артистка России Лариса Долина потребовала у покупательницы ее квартиры Полины Лурье оплатить долги по коммунальным услугам, — фейк. Об этом сообщила адвокат певицы Мария Пухова в беседе с журналистами.

В четверг, 25 декабря, в СМИ появилась информация о том, что представители Долиной якобы хотят взыскать с Лурье оплату по коммунальным платежам за последние полтора года.

«Это дезинформация. <…> Никаких условий о том, что Полина должна что-то оплачивать, <…> и в помине не было», — заявила адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить певицу Ларису Долину из пятикомнатной квартиры в престижном районе Хамовники, права собственности на которую ранее восстановил за Лурье Верховный суд РФ. Суд постановил, что если Долина не освободит квартиру добровольно в установленный срок, выселение будет произведено в принудительном порядке с участием судебных приставов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:36
Рождество в клетке: как опасные преступники отмечают зимние праздники
18:25
Съехала? Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках
18:25
«Это дезинформация»: адвокат Долиной о взыскании с Лурье средств за ЖКХ
18:14
Уитакер: конфликт на Украине может прекратиться в ближайшие три месяца
18:05
«Мариуполь выглядел хуже, чем Сталинград в военных фильмах»: Куприк о поездках в Донбасс
17:58
Люди прыгали из окон: в Невском районе Петербурга загорелось двухэтажное здание

Сейчас читают

Вынесли на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026