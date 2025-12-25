Бразильский певец Кевин Коста погиб от удара током

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Врачи пытались спасти молодого артиста, но их попытки оказались тщетными.

От чего умер певец Кевин Коста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В возрасте 25 лет от удара током умер бразильский певец Кевин Коста

Бразильский певец Кевин Коста скончался на 26-м году жизни от удара электрическим током. Об этом сообщило издание Metropoles.

Артист устанавливал розетку в магазине автозапчастей в городе Гояния. По информации пожарной службы, Коста был пристегнут страховочным тросом на высоте шести метров, поэтому для его спасения пришлось использовать погрузчик. Врачи пытались спасти молодого артиста, но их попытки оказались тщетными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после продолжительной болезни умер американский актер Пэт Финн из сериалов «Друзья» и «Сайнфелд». Он запомнился эпизодическими, но заметными ролями в популярных ситкомах 1990–2000-х годов. По информации издания, причиной смерти стал рак мочевого пузыря, с которым он боролся долгое время. В 2022 году у Финна наступила ремиссия, но рак вернулся и дал метастазы. За месяц до смерти актера был организован сбор средств для продолжающегося лечения. Всего было пожертвовано более 100 тысяч долларов, сообщил Hollywood Reporter.

