Умер американский актер Пэт Финн из сериала «Друзья» и Сайнфелд»

Американский актер Пэт Финн, известный по ролям в сериалах «Друзья», «Сайнфелд» и «Бывает и хуже», умер в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила газета New York Post (NYP), ссылаясь на представителя семьи артиста.

«С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна», — говорится в публикации издания.

Актер умер в понедельник, 22 декабря, в своем доме. По информации издания, причиной смерти стал рак мочевого пузыря, с которым он боролся долгое время. В 2022 году у Финна наступила ремиссия, но рак вернулся и дал метастазы.

За месяц до смерти актера был организован сбор средств для продолжающегося лечения. Всего было пожертвовано более 100 тысяч долларов, сообщил Hollywood Reporter.

Пэт Финн запомнился зрителям по своим эпизодическим, но заметным ролям в популярных ситкомах 1990–2000-х годов, например, «Умерь свой энтузиазм», «Две девицы на мели», и «Третья планета от Солнца».

Также он сыграл в «Докторе Хаусе», где исполнил роль сенатора Андерсона. На счету американской звезды есть и роли в фильмах, таких как «Дела с идиотами», «Простые сложности» с Мэрил Стрип, «Где моя тачка, чувак?» с Эштоном Кутчером и Шоном Уильямом Скоттом.

Помимо актерской работы, Финн преподавал в университетах Колорадо,

Индианы и Калифорнии.

