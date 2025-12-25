«Жалко и одну, и вторую»: Пригожин высказался о решении суда по квартире Долиной

Пригожин прокомментировал решение суда по квартире Ларисы Долиной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал ситуацию вокруг квартиры народной артистки Ларисы Долиной в Хамовниках грустной и подчеркнул, что сочувствует обеим сторонам судебного конфликта. Об это он рассказал в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что ключевым в данный момент становится не только юридический аспект, но и возможность человеческого компромисса.

По словам Пригожина, если новому собственнику жилья Полине Лурье удастся договориться с артисткой, Долина сможет получить время на спокойный переезд и сборы. Продюсер подчеркнул, что все зависит от воли Лурье, у которой, как он напомнил, тоже есть ребенок. В целом происходящее он охарактеризовал как печальную историю, в которой «жалко и одну, и вторую» сторону.

Говоря о второй стороне процесса, Пригожин отметил, что Лурье, судя по всему, не стремилась к публичности и не планировала становиться известной. Он напомнил, что на ранних заседаниях она старалась не попадать в объективы камер и закрывала лицо, однако громкий процесс все равно сделал ее узнаваемой. По мнению продюсера, эта история уже привела к негативным последствиям — на вторичном рынке жилья люди стали осторожнее, опасаясь подобных ситуаций.

Между тем Мосгорсуд постановил, что Лариса Долина должна освободить квартиру в Хамовниках, приобретенную Полиной Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были прописаны в спорном жилье. Решение вступило в законную силу немедленно.

Как сообщала адвокат Лурье Светлана Свириденко, артистка обязана добровольно покинуть квартиру в разумный срок. В противном случае исполнением решения займутся судебные приставы.

До этого, 16 декабря, Верховный суд России признал Полину Лурье законной собственницей недвижимости стоимостью 112 миллионов рублей. Сделка была заключена с Долиной, которая утверждала, что в момент продажи находилась под влиянием мошенников. Предыдущие судебные решения, оставлявшие квартиру за певицей, были отменены.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках.

