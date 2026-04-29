Список диагнозов: стало известно о состоянии Ларисы Долиной

Народную артистку России Ларису Долину выписали из больницы с тремя диагнозами

Народную артистку России Ларису Долину выписали из больницы после госпитализации, связанной с проблемами со спиной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, у певицы диагностировали ряд заболеваний, среди которых радикулопатия (невралгический синдром, включающий в себя комплекс симптомов и возникающий в результате сдавливания спинномозговых корешков), ишиалгия (болевой синдром, появляющийся вследствие сжатия или раздражения седалищного нерва) и грыжа межпозвоночных дисков.

Ранее артистка обратилась за медицинской помощью после сильной боли, из-за которой некоторое время не могла нормально двигаться. Именно ухудшение самочувствия стало причиной ее отсутствия на закрытом показе дизайнера Джемала Махмудова, где она должна была стать одной из главных участниц.

Как отмечал модельер в беседе с 5-tv.ru, еще накануне певица участвовала в репетициях и примерках, поэтому ее отсутствие стало неожиданностью для команды. Он предположил, что на состоянии артистки могли сказаться усталость и высокая нагрузка.

Директор певицы Сергей Пудовкин ранее сообщал, что состояние Долиной оценивается как хорошее. По его словам, проблемы со здоровьем не носят критического характера и связаны с плотным графиком.

