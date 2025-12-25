Съехала? Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках

Лариса Долина уехала из квартиры в Хамовниках

Народная артистка России Лариса Долина уехала из своей квартиры в Хамовниках. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Насовсем ли певица покинула квартиру в элитном районе, пока неизвестно.

В четверг, 25 декабря, Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить певицу Ларису Долину из пятикомнатной квартиры в престижном районе Хамовники, права собственности на которую ранее восстановил за Лурье Верховный суд РФ.

Суд постановил, что если Долина не освободит квартиру добровольно в установленный срок, выселение будет произведено в принудительном порядке с участием судебных приставов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что адвокат Долиной заявил о готовности певицы выселиться из квартиры Лурье. Певица готова съехать до 10 января. Долина попросила у покупательницы недвижимости Полины Лурье пожить в квартире еще несколько месяцев. Артистка объяснила это тем, что не успевает собрать свои вещи.

