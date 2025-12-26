«Смертоносный удар»: Трамп объявил о борьбе военных США с ИГИЛ* в Нигерии

|
Мария Гоманюк
Операция нацелена на террористов, убивающих мирных жителей в северо-западной части страны.

Как Трамп собирается бороться с ИГИЛ в Нигерии

Фото: Reuters/Jessica Koscielniak

Трамп рассказал о серьезной борьбе американской армии с ИГИЛ* в Нигерии

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении военной операции против боевиков ИГИЛ* на территории Нигерии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что нападение со стороны военных Соединенных Штатов было со «смертоносным ударом».

По его словам, операция, проведенная по его распоряжению, нацелена на террористов, которые на протяжении долгого времени убивали мирных жителей, преимущественно христиан, в северо-западной части страны.

«Жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия», — отметил Трамп.

До этого, в ноябре, президент США не исключал возможность отправки американских войск в Нигерию или нанесения авиационных ударов по территориям, контролируемым террористами, с целью борьбы с угрозой, которую нигерийские власти не могут сдерживать.

Сенатор от Техаса Тед Круз обвинил правительство Нигерии в бездействии в отношении преступлений исламистских группировок в октябре. Он утверждал, что боевики убили более 50 тысяч христиан в стране с 2009 года.

В ответ на это в офисе президента Нигерии уточнили, что от рук террористов погибли менее 1800 человек в 2025 году, что, по их данным, в пять раз меньше по сравнению с 2015 годом.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр войны США Пит Хегсет объявил о начале антитеррористической операции США в Сирии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.

