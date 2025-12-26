На Камчатке сотрудника банка подозревают в хищении денег у бойцов СВО

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Подозреваемая без ведома клиентов выпускала дополнительные карты и снимала с них наличные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Масштабное мошенничество в банковской сфере расследуют в Камчатском крае, во время которого сотрудник кредитной организации с государственным участием похитила более 3,3 миллиона рублей со счетов клиентов. Среди последних были участники специальной военной операции (СВО). По факту случившегося возбуждено сразу несколько уголовных дел, о чем сообщила полиция региона.

По данным следствия, менеджер банка без согласия клиентов оформляла дополнительные дебетовые карты в 2024 и 2025 годах, привязывая их к существующим счетам. После этого она снимала наличные и распоряжалась деньгами по личному усмотрению.

Кроме того, правоохранители предположили, что женщина использовала схему с фиктивными возвратами страховых премий по кредитным договорам. Средства перечислялись на подконтрольные карты и затем обналичивались. Размер отдельных хищений варьировался от 14 тысяч рублей до 270 тысяч рублей.

В полиции региона отметили, что пострадавшими признаны не менее 20 человек. Среди них есть военнослужащие, участвовавшие в СВО. В ведомстве уточнили, что работа по выявлению всех эпизодов продолжается.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ во взаимодействии с УМВД по Камчатскому краю и службой безопасности банка. На основании собранных материалов следственное управление МВД возбудило уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159.3 УК РФ — мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном и особо крупном размерах.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и возможных новых эпизодов противоправной деятельности, ведутся в настоящее время.

Ранее, писал 5-tv.ru, мошенники начали создавать сайты благотворительных фондов перед Новым годом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

