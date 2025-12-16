Мошенники начали создавать сайты благотворительных фондов перед Новым годом

На пороге Нового года активность мошенников усиливается. Одна из сфер, которую они используют для обмана людей, — это благотворительность. Сезонный всплеск эмпатии на руку киберпреступникам, они наживаются на желании россиян сделать доброе дело. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА Юрий Силаев.

«Современные схемы фишинга представляют собой технологически продвинутые кампании, зачастую с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Злоумышленники создают психологически выверенные нарративы, связанные с помощью детям, одиноким пожилым людям или бездомным животным, что существенно повышает эффективность атак», — заявил эксперт.

Сайт фонда и сайт мошенника — найди десять отличий

Силаев подчеркнул, что аферисты научились создавать технически качественные фальшивые сайты благотворительных фондов. Они успешно клонируют существующие и пользующиеся доверием россиян ресурсы с помощью инструментов для быстрого копирования дизайна и контента. А нейросети генерируют тексты и изображения.

Взглянув на такой сайт, вы не сразу отличите его от оригинального, а кто-то и вовсе не отличит. Введете контактные данные, банковские реквизиты и «пожертвуете» значительно больше, чем планировали. Информацию в дальнейшем могут использовать для целевых рассылок и звонков.

Ссылки на фишинговые страницы мошенники распространяют через мессенджеры, соцсети и электронную почту. Сообщения приходят эмоциональные, с призывами помочь конкретному ребенку прямо сейчас, срочно. Это сбивает с курса критического мышления. На таких сайтах нередко работают фейк-счетчики собранных средств или выдуманные отзывы, чтобы создать иллюзию массовой поддержки.

Правила совершения безопасных пожертвований

Прежде чем переходить по ссылке из сомнительного сообщения, найдите сайт с официальным названием фонда. Поисковик должен выдавать его в первом десятке результатов с пометкой «проверенный» или похожей на нее. Проверьте, соответствует ли адрес ресурса названию организации, нет ли в нем лишних дефисов или измененной доменной зоны.

«Легитимные фонды в России обязательно публикуют свои реквизиты, свидетельство о регистрации и отчеты о деятельности. Перед переводом средств изучите эти документы. Сам перевод лучше совершать через официальное приложение банка, вручную введя реквизиты из устава фонда, а не копируя их со страницы», — посоветовал Силаев.

Эксперт обратил внимание на то, что реальные благотворительные организации никогда не требуют денег в срочном порядке, не пользуются приемами психологического давления. И уж точно не нуждаются в данных ваших банковских карт, не просят предоставить их в переписке или по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой схеме мошенничества под видом проверки качества воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.