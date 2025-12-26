«День рождения удался»: Мария Захарова показала подарок от Путина

Мария Захарова опубликовала фото шкатулки, которую ей подарил Путин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию подарка, который ей на день рождения преподнес президент России Владимир Путин.

Элегантная шкатулка украшена мастерски исполненным изображением Кремля и сопровождается визитной карточкой российского лидера. Публикацию спикер дипведомства сопроводила хештегами «распаковка», «бесценно», «красота», «ДеньРожденияУдался», и «спасиБо».

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

Ранее 5-tv.ru писал, что глава государства поздравил Марию Захарову с днем рождения, назвав ее «голосом российской дипломатии».

Спикер МИД занимает свой пост с 2015 года, регулярно выступая с заявлениями по актуальным темам внешнеполитической повестки. Она известна своими хлесткими и подчас беспощадными для врагов России формулировками, которые звучат на брифингах и пресс-конференциях.

В ходе дипломатической карьеры Захарова успешно защитила кандидатскую диссертацию, работала на должности пресс-секретаря постпредства РФ при ООН. Также она получила назначение на пост директора Департамента информации и печати, сменив на этой должности Александра Лукашевича в связи с его назначением постпредом России при ОБСЕ.

