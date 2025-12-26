«День рождения удался»: Мария Захарова показала подарок от Путина

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Спикер МИД нашла презент «красивым и бесценным».

Что Путин подарил Марии Захаровой

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мария Захарова опубликовала фото шкатулки, которую ей подарил Путин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию подарка, который ей на день рождения преподнес президент России Владимир Путин.

Элегантная шкатулка украшена мастерски исполненным изображением Кремля и сопровождается визитной карточкой российского лидера. Публикацию спикер дипведомства сопроводила хештегами «распаковка», «бесценно», «красота», «ДеньРожденияУдался», и «спасиБо».

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

Ранее 5-tv.ru писал, что глава государства поздравил Марию Захарову с днем рождения, назвав ее «голосом российской дипломатии».

Спикер МИД занимает свой пост с 2015 года, регулярно выступая с заявлениями по актуальным темам внешнеполитической повестки. Она известна своими хлесткими и подчас беспощадными для врагов России формулировками, которые звучат на брифингах и пресс-конференциях.

В ходе дипломатической карьеры Захарова успешно защитила кандидатскую диссертацию, работала на должности пресс-секретаря постпредства РФ при ООН. Также она получила назначение на пост директора Департамента информации и печати, сменив на этой должности Александра Лукашевича в связи с его назначением постпредом России при ОБСЕ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Близнецы на гребне перемен: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

10:02
Близнецы на гребне перемен: подробный гороскоп на 2026 год
10:00
«Теперь они — вместе»: как Вера Алентова училась жить после смерти мужа Меньшова
9:59
«День рождения удался»: Мария Захарова показала подарок от Путина
9:46
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Малика
9:44
«Она абсолютный классик»: Ярмольник о Вере Алентовой
9:32
Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Сейчас читают

Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены
Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026