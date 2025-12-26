«Новогодний миллиард» разыграют в прямом эфире

Участники новогодних тиражей «Русского лото» за девять лет выиграли более 22 миллиардов рублей.

1 января в прямом эфире будет разыгран «Новогодний миллиард» от «Русского лото». Лотерейный тираж, в котором в качестве главного приза разыгрывают миллиард рублей, пройдет уже в девятый раз.

В этот раз в праздничном тираже будет разыгрываться более 3,5 миллиардов рублей. Помимо миллиарда, разыграют приз в 100 миллионов рублей и еще сто призов по 1 миллиону. Всего на сегодняшний день участники «Новогодних миллиардов» выиграли уже более 22 миллиардов рублей, в стране появилось более 1100 новых лотерейных миллионеров.

«Как можно выиграть новогодний миллиард? Для этого верхнее или нижнее поле, все 15 чисел, у вас должно заполниться быстрее, чем у других участников тиража. С вероятностью более 60% у нас появится новый лотерейный миллиардер. С меньшей вероятностью миллиард разделят два или три участника», — пояснила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Праздничный тираж пройдет в прямом эфире 1 января в 15:30 по московскому времени. Среди гостей программы будут популярные артисты.

Купить лотерейные билеты можно в торговых точках, на сайте и в мобильном приложении «Столото». Новогодний розыгрыш традиционно пройдет под контролем независимой тиражной комиссии.

