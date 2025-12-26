Диета ради планеты: человечеству придется меньше есть, чтобы избежать катастрофы

Доктор Мартинес: человечеству нужно изменить рацион, чтобы избежать глобального потепления

Новое исследование Университета Британской Колумбии, опубликованное в Environmental Research Food Systems, показывает, что корректировка пищевых привычек способна существенно повлиять на борьбу с глобальным потеплением.

Праздничные застолья и переедание кажутся безобидными, но доктор Хуан Диего Мартинес из Института ресурсов, окружающей среды и устойчивого развития подчеркивает, что почти половине жителей планеты нужно изменить рацион, чтобы избежать катастрофического роста температуры.

Как питание влияет на климат

Производство еды отвечает за более чем треть антропогенных выбросов парниковых газов. Исследователи изучили информацию по 112 странам, на которые приходится 99% глобальных пищевых эмиссий, включая изготовление, достваку и распространение продуктов. Жителей каждой страны разделили на десять групп по доходам для расчета индивидуальных «пищевых» углеродных бюджетов.

Выяснилось, что 15% населения с максимальными выбросами генерируют 30% всех пищевых эмиссий — это превышает вклад половины людей с минимальным потреблением. В Канаде же все десять доходных групп выходят за безопасный лимит.

Мартинес отмечает, что нельзя сосредотачиваться только на отказе от авиаперелетов или переходе на электромобили, поскольку пища доступна всем, и каждый может внести вклад.

Методология исследования

Специалисты сопоставили данные о потреблении продуктов, мировом производстве и логистике поставок, вычислили выбросы на человека и соотнесли их с допустимым порогом для ограничения потепления. Анализ оказался консервативным: использовались сведения 2012 года, а с учетом роста населения и эмиссий положение ухудшается. К 2050 году 90% землян придется радикально менять рацион для спасения планеты.

Что нужно изменить в рационе

Простые меры уже эффективны. Во-первых, следует есть умеренно и минимизировать пищевые отходы. Мартинес указывает, что меньшее количество еды означает меньше выбросов и упрощенную готовку.

Особо выделяется говядина: средний канадец производит 43% своих пищевых выбросов именно за счет нее. Ученый признает культурные барьеры, вспоминая, что вырос в Латинской Америке, где мясо — неотъемлемая традиция, но факты неумолимы.

Исследование также акцентирует сокращение продуктов с высоким углеродным следом, таких как сыры, сливочное масло и некоторые морепродукты, что резко снижает эмиссии.

Перспективы для разных стран

В странах с высоким уровнем жизни изменения особенно необходимы. Однако рацион придется корректировать всем, а не только обеспеченным. Мартинес подчеркивает, что решающее значение имеет не только потребление элиты, но и массовое следование разумным нормам питания.

