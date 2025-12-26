Осужденная за мошенничество с квартирой Долиной курьер обжаловала приговор

|
Евгения Алешина
Анжела Цырульникова приговорена к семи годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей.

Защита курьера Анжелы Цырульниковой обжаловала приговор

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Адвокаты курьера Анжелы Цырульниковой обжаловали назначенный ей приговор по делу об афере с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной. Об этом сообщили 5-tv.ru в Балашихинском городском суде Московской области.

Цырульникова выступала в этой мошеннической схеме курьером, забрав у Долиной деньги за жилплощадь после ее продажи.

Ранее, 28 ноября, суд осудил фигурантов дела о продаже квартиры певицы на срок до семи лет колонии. Анжела Цырульникова получила семь лет лишения свободы и штраф в размере один миллион рублей.

Остальных фигурантов дела, Андрея Основы, Артура Каменецкого и Дмитрия Леонтьева, приговорили к четырем и семи годам колони и штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Известно, что в городской суд Балашихи поступили апелляционные жалобы на приговор от защиты Цырульниковой, а также от защиты Основы.

В апреле 2024 года мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств убедили певицу Ларису Долину, что ее квартира находится под угрозой изъятия за долги, а единственным способом спасти жилье для нее является фиктивная продажа в рамках «специальной операции». Артистка продала квартиру Полине Лурье, однако позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и продавать квартиру не хотела. После этого Лурье и Долина стали отстаивать свои права на жилплощадь.

Решение Хамовнического районного суда в мае 2025 года признало сделки недействительными, восстановило Долину в правах собственности и отклонило встречные требования Лурье. При этом деньги за квартиру Лурье никто не отдал. Однако 16 декабря Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

Ранее 5-tv.ru писал, чем обернулась для Долиной потеря квартиры

