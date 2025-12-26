Более 50 тысяч подделок: полиция накрыла сеть подпольных типографий по всей России
Ущерб от действий злоумышленников превысил два с половиной миллиарда рублей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Полиция накрыла сеть подпольных типографий, ущерб от действия которых превысил два миллиарда 600 миллионов рублей.
Злоумышленники печатали там и продавали поддельные паспорта, дипломы, водительские удостоверения, медицинские справки и другие документы с печатями госорганов. Всего изъято более 50 тысяч подделок.
Эти типографии работали сразу в нескольких регионах. По делу уже проходят 59 фигурантов, часть из них заключены под стражу. Известно, что клиентов злоумышленники находили в соцсетях и мессенджерах, а также предлагали подделки на сайтах, найдены уже большее двухсот таких ресурсов.
Ранее 5-tv.ru писал, что спецслужбы в Петербурге вскрыли целую сеть нелегальных оружейных заводов и мастерских, которые работали более чем в половине российских регионов. Задержания прошли в том числе в Северной столице.
Среди трофеев силовиков оказались пулеметы, автоматы, пистолеты, а также глушители к ним. Нашли даже гранатометы. Отдельно складировали боеприпасы — мины, гранаты, патроны и даже артиллерийские снаряды.
