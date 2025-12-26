За год международные события в Москве объединили представителей более 120 стран

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Специалисты разных отраслей обменялись опытом, нашли новых партнеров и заключили контракты, которые способствуют продвижению отечественных решений.

Международные события в Москве в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В 2025 году в Москве прошли масштабные международные деловые события, посвященные инновациям, креативным индустриям, туризму и другим направлениям. К ним присоединились представители свыше 120 государств, включая Китай, Индию, Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Индонезию и Казахстан. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Москва продолжает укреплять статус одного из центров международного сотрудничества. Только за последний год в столице провели крупные форумы и конференции, которые собрали ведущих экспертов более чем из половины стран мира», — подчеркнула Наталья Сергунина.

По ее словам, на таких представительных встречах специалисты разных отраслей обмениваются опытом и лучшими практиками, находят новых партнеров и заключают контракты, которые способствуют продвижению отечественных решений и проектов на новых рынках.

