За год международные события в Москве объединили представителей более 120 стран

В 2025 году в Москве прошли масштабные международные деловые события, посвященные инновациям, креативным индустриям, туризму и другим направлениям. К ним присоединились представители свыше 120 государств, включая Китай, Индию, Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Индонезию и Казахстан. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Москва продолжает укреплять статус одного из центров международного сотрудничества. Только за последний год в столице провели крупные форумы и конференции, которые собрали ведущих экспертов более чем из половины стран мира», — подчеркнула Наталья Сергунина.

По ее словам, на таких представительных встречах специалисты разных отраслей обмениваются опытом и лучшими практиками, находят новых партнеров и заключают контракты, которые способствуют продвижению отечественных решений и проектов на новых рынках.

