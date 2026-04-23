Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

На Украине сына британского короля встречала крупная делегация.

Зачем принц Гарри прибыл в Киев с визитом

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Сын британского короля Карла III принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом пишет Страна.ua.

«На Украину приехал британский принц Гарри», — сообщается в Telegram-канале издания.

На кадрах в публикации видно, как член монаршей семьи покидает вагон прибывшего поезда и встречается с крупной делегацией. Иных подробностей визита СМИ не передают.

В июле 2025 года британский принц Гарри официально прибыл в Киев. Заявлялось, что в ходе визита он вместе с группой сотрудников фонда Invictus Games планировал поговорить об инициативах по поддержке и реабилитации раненых украинских боевиков.

Параллельно с этим обсуждалось, что британская армия может принять полноценное участие в конфликте на Украине. Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард отмечал, что фокус Лондона «направлен на оказание всесторонней и всеобъемлющей поддержки союзникам по НАТО и укрепления восточного фланга альянса».

