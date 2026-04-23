Путин назвал поддержку демографии и многодетных семей приоритетом для России

Поддержка демографии, многодетных семей и повышение достойного качества жизни россиян с детьми — приоритет для России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».

«Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача», — зачитал приветствие полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

Путин отметил, что для достижения задач необходимо объединять усилия государства, некоммерческих структур, религиозных объединений, предпринимательства и СМИ.

Ранее в беседе с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым глава государства поддержал идею превращения многодетности на уровень национального бренда в России.

Глава региона отмечал, что в 2025 году количество семей с тремя и более детьми в Оренбуржье увеличилось на 50%. Губернатор подчеркнул, что правительство области поддерживает многодетных россиян выплатами и помогает закрывать первоначальный взнос на ипотеку.

