В Москве начался крестный ход возле Храма Христа Спасителя

Анастасия Антоненко
Патриарх Кирилл принял благодатный огонь из Иерусалима и передаст его в епархии по всей стране.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Москве начался крестный ход возле Храма Христа Спасителя. Церемония проходит в рамках пасхальной службы.

Накануне в столицу доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял святыню и передаст ее представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.

Также в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя началась торжественная пасхальная служба в честь Воскресения Христова.

Праздничное богослужение возглавил патриарх Кирилл. Служба включает в себя пасхальную заутреню и Божественную литургию, а также крестный ход. Он символизирует процессию жен-мироносиц, которые шли перед рассветом к гробу Христа.

Патриарх поздравил православных христиан с праздником Святой Пасхи. Он отметил, что слова «Христос воскресе» на протяжении веков несут в себе всепобеждающую силу и божественную любовь. Именно они дарит человеку смысл и помогает преодолевать любые испытания.

Патриарх Кирилл призвал поддерживать нуждающихся, утешать скорбящих, навещать больных и не забывать просить прощения и благодарить близких.

На пасхальную службу в Храме Христа Спасителя приехал президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Они пообщались перед крестным ходом, в их руках были красные пасхальные свечи. Также президент поздравил всех православных верующих и граждан страны с праздником Святой Пасхи.

