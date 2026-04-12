Патриарх Кирилл принял благодатный огонь из Иерусалима и передаст его в епархии по всей стране.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В Москве начался крестный ход возле Храма Христа Спасителя. Церемония проходит в рамках пасхальной службы.
Накануне в столицу доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял святыню и передаст ее представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
Также в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя началась торжественная пасхальная служба в честь Воскресения Христова.
Праздничное богослужение возглавил патриарх Кирилл. Служба включает в себя пасхальную заутреню и Божественную литургию, а также крестный ход. Он символизирует процессию жен-мироносиц, которые шли перед рассветом к гробу Христа.
Патриарх поздравил православных христиан с праздником Святой Пасхи. Он отметил, что слова «Христос воскресе» на протяжении веков несут в себе всепобеждающую силу и божественную любовь. Именно они дарит человеку смысл и помогает преодолевать любые испытания.
Патриарх Кирилл призвал поддерживать нуждающихся, утешать скорбящих, навещать больных и не забывать просить прощения и благодарить близких.
На пасхальную службу в Храме Христа Спасителя приехал президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Они пообщались перед крестным ходом, в их руках были красные пасхальные свечи. Также президент поздравил всех православных верующих и граждан страны с праздником Святой Пасхи.
- 12 апр
- Путин поздравил православных христиан с Пасхой
- 12 апр
- Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Святой Пасхи
- 12 апр
- Путин приехал в Храм Христа Спасителя в Москве на пасхальную службу
- 11 апр
- Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
- 11 апр
- Пасхальная традиция: SНАМАN и Екатерина Мизулина освятили куличи
- 11 апр
- Тысячи прихожан в Иерусалиме зажгли свечи во время схождения Благодатного огня
- 11 апр
- Самолет российской делегации с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
- 11 апр
- Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
- 11 апр
- Российская делегация прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем
- 11 апр
- Поклониться Христу во гробе: традиции Великой субботы
