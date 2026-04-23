В результате удара ВСУ по Энергодару повреждена пожарная техника

Вооруженные силы Украины вновь атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар — повреждена пожарная техника. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.

«Во время ликвидации последствий одного из ночных ударов по инфраструктуре Энергодара ВСУ не просто препятствовали спасателям МЧС, а целенаправленно били по ним», — написано в посте.

По информации главы Энергодара, сотрудники МЧС не пострадали. Атаки произошли вечером 22 апреля. Пухов также сообщал о восстановлении водоснабжения в городе, которое было нарушено боевиками в результате ударов беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что атаки на объекты атомной энергетики недопустимы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подчеркнул важность защиты атомных станций и привлек внимание к угрозам для ЗАЭС. Важным аспектом встречи стало обсуждение работы сотрудников МАГАТЭ в зоне ЗАЭС.

