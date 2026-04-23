В результате удара ВСУ по Энергодару повреждена пожарная техника

|
Евгения Алешина

Боевики продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС.

Ударили ВСУ по Энергодару 23 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы Украины вновь атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар — повреждена пожарная техника. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.

«Во время ликвидации последствий одного из ночных ударов по инфраструктуре Энергодара ВСУ не просто препятствовали спасателям МЧС, а целенаправленно били по ним», — написано в посте.

По информации главы Энергодара, сотрудники МЧС не пострадали. Атаки произошли вечером 22 апреля. Пухов также сообщал о восстановлении водоснабжения в городе, которое было нарушено боевиками в результате ударов беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что атаки на объекты атомной энергетики недопустимы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подчеркнул важность защиты атомных станций и привлек внимание к угрозам для ЗАЭС. Важным аспектом встречи стало обсуждение работы сотрудников МАГАТЭ в зоне ЗАЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:24
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины завербовать школьника из Приморья
13:11
Пару из Ленобласти задержали за распространение порнографии с несовершеннолетней дочерью
13:10
Дагестан открывает небо: воздушные шары поднялись на Сулакским каньоном
13:05
Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина убил жену и ее любовника
12:56
Мособлдума приняла закон о запрете продажи бензина детям в Подмосковье
12:44
«Язык и культуру не отменишь»: Захарова о русофобии на Украине

Сейчас читают

В США предложили заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу
Рецепт безбедной старости: как увеличить пенсионные выплаты
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео