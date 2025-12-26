«Настоящие мужчины»: коллеги погибших полицейских назвали их поступок подвигом

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 47 0

Молодые сотрудники 24 декабря обнаружили у служебного автомобиля подозрительного мужчину. В момент попытки его задержания сработало взрывное устройство.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Коллеги погибших при взрыве в Москве полицейских назвали их поступок подвигом

Сотрудники правоохранительных органов, пришедшие проститься с погибшими при взрыве на юге Москвы полицейскими — 24-летним Ильей Климановым и 25-летним Максимом Горбуновым, — рассказали в беседе с 5-tv.ru, что гордятся своими коллегами.

Поступок лейтенантов — настоящий подвиг, ведь они пожертвовали собой ради защиты других граждан, заявила капитан полиции Алена Збрицкая.

«Сотрудники каждого подразделения сделали бы то же самое. На самом деле очень сложно выполнять такие задачи по охране общественной безопасности. Это действительно профессионалы своего дела», — рассказала она.

Прапорщик полиции Евгений Киренков, в свою очередь, пособолезновал родственникам и знакомым лейтенантов.

«Когда уходят такие люди, не лишним будет сказать, что у них было чему учиться. Уходят настоящие мужчины, преданные своему делу», — говорится в прощальной речи во время церемонии.

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря рядом со зданием районного отдела полиции. Климанов и Горбунов обратили внимание на подозрительного мужчину, находившегося возле служебной машины. Когда они подошли к нему для проверки документов, произошел взрыв.

Кто знает, куда бы в итоге было заложено взрывное устройство и к каким бы жертвам все это могло привести. Климанов и Горбунов не дали злоумышленнику осуществить планы, пожертвовав собой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Инцидент произошел недалеко от места другого резонансного преступления — убийства начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Его автомобиль был подорван утром 22 декабря во дворе дома на Ясеневой улице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

14:44
За год международные события в Москве объединили представителей более 120 стран
14:35
«Рафинированная и женственная»: Лисовец поделился воспоминаниями о Фриске
14:34
«Развитие затормозилось»: Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет
14:26
В Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас зажигалкой и погиб
14:11
Врачи в Ленинградской области вернули зрение солисту Мариинки
14:08
Силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов над Россией за пять часов

Сейчас читают

«Не спала на вокзале»: Полина Максимова рассказала о своем детстве
Сеть эволюции: находка археологов поставила под сомнение происхождение человека
Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео