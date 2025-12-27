«Пожиратель мозгов»: как отметил Рождество самый опасный заключенный Великобритании

|
Дарья Орлова
Он убил четырех мужчин, которых называл насильниками, педофилами и сексуальными преступниками.

Фото: 5-tv.ru

Mirror: самый опасный заключенный отметил Рождество в стеклянной камере

Роберт Модсли, серийный убийца с прозвищем «Пожиратель мозгов», провел Рождество в строгой изоляции как самый опасный зэк Великобритании. Он провел в одиночной камере 46 лет. Условия смягчили, но отношение к этому преступнику остается особенным, сообщает Mirror.

Жуткие прозвища

Роберту Модсли 72 года. Он убил четырех мужчин, которых называл насильниками, педофилами и сексуальными преступниками. На деле они таковыми не являлись.

Прозвище «Синий» Модсли получил за удушение первой жертвы до посинения лица. «Ложки» — за вставку ложки в череп другой жертвы, у которой до этого вырезал часть мозга. Ходили слухи, что он съел мозг одного из мужчин, сравнивав себя с Ганнибалом Лектером. В тюрьме, к слову, его содержали в подобных условиях — он сидел в стеклянной камере.

Полная изоляция

Более 17 000 дней подряд — свыше 46 лет — Модсли просидел в одиночной камере. Многократно он просил общения с людьми, но до апреля 2025-го его держали в специально построенной стеклянной клетке.

В апреле 2025 года Модсли объявил голодовку. Тогда его перевели в тюрьму строгого режима Уайтмур в блок для заключенных с расстройствами личности. Он больше не сидит в стеклянной камере, но все еще находится в полной изоляции.

В день Рождества было сделано исключение — преступника снова поместили в клетку из стекла. Контактов с другими заключенными или сотрудниками тюрьмы ему разрешено не было.

Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

