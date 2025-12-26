«Спасибо»: как Долина отреагировала на выселение из квартиры

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 56 0

Адвокат Полины Лурье рассказала о переезде подзащитной в новое жилье.

Как Лариса Долина отреагировала на выселение из квартиры

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Долина сказала «спасибо» после того, как узнала о выселении из квартиры

Народная артистка РФ Лариса Долина сказала «спасибо» после того, как узнала о выселении ее из квартиры. Об этом сообщила ее адвокат Мария Пухова в беседе с URA.RU.

Лариса Долина вела переписку со своим адвокатом, а после новости о выселении поблагодарила ее.

В свою очередь адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщила в беседе с URA.RU после заседания Мосгорсуда, что юридически ее подзащитная могла заселиться в квартиру в Хамовниках уже с 25 декабря.

«Юридически, да (должны передать ключи от квартиры — Прим. ред.). Потому что очень много времени прошло и, как минимум, с решения Верховного суда уже позиция была понятна, что право собственности признано за Лурье, что должно быть освобождение квартиры», — заявила Свириденко.

Юрист отметила, что они не хотят начала исполнительного производства. При этом в случае, если освобождения не будет в «разумный срок», то есть до 10 января 2026 года, то исполнительный лист будет передан в службу судебных приставов — так просила сторона Долиной.

В апреле 2024 года мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств убедили певицу Ларису Долину, что ее квартира находится под угрозой изъятия за долги, а единственным способом спасти жилье для нее является фиктивная продажа в рамках «специальной операции». Артистка продала квартиру Полине Лурье, однако позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и продавать квартиру не хотела. После этого Лурье и Долина стали отстаивать свои права на жилплощадь.

Решение Хамовнического районного суда в мае 2025 года признало сделки недействительными, восстановило Долину в правах собственности и отклонило встречные требования Лурье. При этом деньги за квартиру Лурье никто не отдал. Однако 16 декабря Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

Ранее 5-tv.ru писал, что премиум-автомобиль Ларисы Долиной попал в ДТП в Москве.

