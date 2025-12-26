Премиум-автомобиль Ларисы Долиной попал в ДТП в Москве

Автомобиль, принадлежащий народной артистке России Ларисе Долиной, попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Минивэн Toyota Alphard столкнулся с Volkswagen около двух месяцев назад в районе Строгино. Предварительно, были повреждены левая передняя дверь, кузов, стекла и светотехника, однако машина осталась на ходу.

Премиальное авто народная артистка приобрела примерно за 16 миллионов рублей в апреле 2025 года. В то же время Долина публично сообщала, что страдает из-за проблем с финансами.

В 2020 году Долина заявила, что у нее якобы есть «специальный документ», который ей выдал «самый главный гаишник России». По ее словам, на основании этой бумаги ее не имеют права останавливать работники ГИБДД.

Однако, отметила артистка, при этом она требует от водителя никогда не нарушать правила за исключением тех случаев, когда она сильно опаздывает. Долина добавила, что если они с шофером «очень сильно нарушили», то потом она «очень сильно извиняется».

Ранее 5-tv.ru писал, что суд по делу о квартире Ларисы Долиной завершился в пользу покупательницы.

