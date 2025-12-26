В ДНР обезвредили открывшего огонь в супермаркете мужчину

В Донецкой Народной Республики (ДНР) правоохранители обезвредили мужчину, который устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете Донецка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района столицы Республики», — указано в ведомстве.

Все произошло вечером 25 декабря. Мужчина стрелял из автомата АК-47, оружие было изъято. Никто из гражданских не пострадал. По факту нападения на супермаркет возбуждено уголовное дело. Глава ДНР Денис Пушилин представил отличившихся сотрудников правоохранительных органов к государственной награде — медали «За храбрость».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кургане рядом со зданием турагентства нашли замерзшее тело мужчины. В полиции подтвердили, что факт произошедшего зарегистрирован в отделе 3 УМВД России по Курганской области, а обстоятельства инцидента выясняются.

До этого в Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли тело женщины с послеоперационным швом. На теле погибшей множество повреждений. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.