Сериал «Очень странные дела» ставит финальную точку: чем закончится приключение

Сериал «Очень странные дела» может завершиться на грустной ноте

Предпоследняя часть пятого сезона «Очень странных дел» — пятая, шестая и седьмая серии сериала — вышла на платформе Netflix. Лента за десятилетие превратилась из успешного хита в культурный ориентир эпохи.

Однако стриминг не стремился раскрывать все карты сразу и решил приберечь заключительный, восьмой эпизод к Новому году. Однако основные итоги истории друзей из Хокинса уже можно подвести, так как шоу подошло к кульминации максимально мрачным и эмоционально насыщенным.

Хокинс под осадой

Команда главных героев еще никогда не выглядела такой уставшей и поникшей, как в крайних эпизодах. Поиски главного антагониста — Векны идут на фоне фактической оккупации города военными, а груз прошлых потерь все сильнее давит на каждого из персонажей.

Особенно заметен этот эффект по Дастину, который постепенно замыкается в себе, и Лукасу, проводящему дни у больничной койки Мэй под музыку Кейт Буш.

Одиннадцать (Дина) тем временем скрывается в лесах и по-прежнему не может найти общий язык с чрезмерно опекающим Хоппером — конфликт, который тянется через все сезоны и лишь в данный момент начинает получать развязку.

Ставка Векны — весь мир

В то время, пока герои пытаются собраться с силами, Векна приводит в действие план, который угрожает не только небольшому американскому городу, но и всему миру. Злодею необходима «свежая кровь», поэтому в Хокинсе начинают исчезать дети. Среди пропавших — младшая сестра Майка, Холли, похищенная демогоргоном прямо из дома.

Параллельно Уилл начинает понимать, что пребывание в Изнанке оставило в нем след. Так, внутри подростка пробуждается нечто зловещее, и это может сыграть решающую роль в финале истории.

Карты сброшены на стол

Если четвертый сезон, по ощущениям зрителей, сдерживал темп, то теперь режиссеры сериала — братья Дафферы действуют рискованно, но без опаски. До этого они объясняли такой подход. По мнению создателей сериала, когда игра подходит к концу, с «игрушками» можно обращаться менее бережно.

В результате персонажей буквально швыряет из одной катастрофы в другую — экшена здесь больше, чем во всех прошлых сезонах вместе взятых. При этом дело не только в зрелищности. За годы выхода сериал сформировал сложную взаимосвязь отношений, конфликтов и недосказанностей, и теперь почти все эти узлы начинают развязываться. Для давних поклонников это особенно душераздирающее зрелище.

Старые конфликты обретают новый смысл

Несмотря на присутствие монстров и воздействие из параллельных измерений, сериал «Очень странные дела» по-прежнему рассказывает о вполне земных вещах — дружбе, ревности, страхе взросления и попытках быть услышанными. Все эти типичные человеческие переживания разворачиваются в параноидальной атмосфере холодной войны, которая, как будто бы, за прошедшие десятилетия так и не ушла в прошлое.

В то же время масштаб команды стал проблемой, поскольку персонажей слишком много, и экранного времени хватает не всем. Даже при попытках делить героев на группы часть из них нередко оказывается в роли молчаливых статистов.

Векна — больше не абстрактное зло

Зато полноценную эволюцию получил ключевой антагонист. Если раньше Векна напоминал абстрактный образ подростковых страхов, то теперь он все больше похож на классического серийного убийцу из жанра тру-крайм. Фанаты строят теории о его возможных реальных прототипах, а обсуждения на форумах постоянно подогревают всеобщий интерес.

Праздник не разделим со вкусом прощания

Почти каждый эпизод пятого сезона по накалу мог бы стать финалом. Возможно, именно поэтому Netflix решил превратить релиз в отдельное событие: одна часть вышла на католическое Рождество, финал — на Новый год.

В России заключительную серию увидят после боя курантов — 1 января 2026 года.

Конец фантастической эпохи

Завершение «Очень странных дел» — одно из крупнейших событий в истории стриминга. И, похоже, подобного масштаба хитов у Netflix в ближайшее время не ожидается. Пустоту в настоящее время пытаются заполнить «Уэнсдей», «Добро пожаловать в Дерри», новый «Гарри Поттер» и даже хоррор «Чужой: Земля», но эффект уже другой.

Главный секрет успеха сериала

Сериал братьев Даффер стартовал в момент расцвета «золотой эпохи» телевидения, но сумел выделиться даже на фоне титанов киноиндустрии. Детское на вид шоу оказалось историей вовсе не для детей. Оно удивило грубой лексикой, курящими взрослыми и флером ностальгии 1980-х, рассчитанном на тех, кто помнил и любит эту эпоху.

Работа с узнаваемыми деталями — музыкой, одеждой, поп-культурными отсылками — сделала проект универсальным. Американская аудитория узнавала собственную юность, международная — любимые фильмы и песни.

В итоге сериал стал настолько успешным, что его можно было растягивать на годы вперед, но авторы решили иначе.

Своевременный финал

Дафферы намерены закончить историю в 2025 году — и этим лишь усиливают ее эффект. «Очень странные дела» уходят не выдохшимися, а на пике внимания, подтверждая таким образом статус одного из самых парадоксальных хитов современного телевидения.

