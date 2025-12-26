Финал близко: вышли новые серии заключительного сезона «Очень странных дел»

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 955 0

Речь идет о пятом, шестом и седьмом эпизодах.

Что ждать от новых серий сезона Очень странные дела

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2025 г.

Netflix выпустил новые серии финального сезона сериала «Очень странные дела»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил сразу три новые серии пятого, заключительного сезона культового сериала «Очень странные дела», в ночь на 26 декабря. Эпизоды стали доступны зрителям в 4:00 по московскому времени.

Речь идет о пятой, шестой и седьмой сериях сезона. Они получили названия Shock Jock («Шок-Джок»), Escape From Camazotz («Побег из Камазотца») и The Bridge («Мост»). Незадолго до релиза Netflix опубликовал предрелизный тизер, подогрев тем самым интерес аудитории к продолжению истории.

Финальную, восьмую серию зрителям придется подождать еще немного. Эпизод под названием The Rightside Up («Правильная сторона») выйдет в ночь с 31 декабря на 1 января — также в 04:00 по московскому времени.

Основа финала

Сюжет пятого сезона разворачивается спустя год после катастрофических событий в Хоукинсе. Изнанка продолжает проникать в реальный мир, а город оказывается под контролем военных. Одиннадцать (Оди) приходится скрываться, так как власти объявляют ее угрозой национальной безопасности. Для того, что остановить главного антагониста — Векну и раз и навсегда уничтожить Изнанку, героям снова предстоит объединиться.

Самый масштабный и мрачный сезон

Создатели сериала кинорежиссеры Мэтт и Росс Дафферы до этого подчеркивали, что финальный сезон станет самым масштабным и мрачным за всю историю проекта. Росс в интервью The Times пояснял, что команда сознательно «повышает ставки» по мере взросления персонажей и самой аудитории, хотя при этом сериал продолжает привлекать и более юных зрителей.

В свою очередь Мэтт Даффер намекал, что в финале зрителей ждет самая жестокая смерть за все время существования шоу.

Работа над сценарием заключительного сезона началась еще в 2022 году, однако была приостановлена из-за масштабных забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. Официальный старт съемок Netflix подтвердил лишь в январе 2024 года, а уже в декабре стало известно, что съемочный процесс завершен и сериал находится на стадии постпродакшна.

