Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу

Число погибших в секторе Газа в результате действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 71 тысячу человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.

«С момента начала агрессии 7 октября 2023 года погибли 71 266 человек, пострадали 171 219», — говорится в заявлении ведомства.

В минздраве уточнили, что за последнюю неделю в общую статистику были включены еще 292 погибших, чья гибель ранее не была подтверждена официально.

По данным палестинской стороны, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа погибли 414 человек, ранения получили 1 142. Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС начал действовать 10 октября, при этом локальные нарушения договоренностей фиксируются практически ежедневно.

В рамках соглашения ХАМАС освободило 20 заложников, удерживавшихся в Газе с октября 2023 года, в результате чего все остававшиеся в живых пленники были возвращены израильской стороне. В ответ власти Израиля освободили из мест заключения около 2 тысяч палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки.

В настоящее время, как сообщается, ХАМАС продолжает передачу Израилю тел заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула останки 27 человек, личности которых были установлены. По имеющейся информации, в секторе Газа остается тело еще одного заложника.

