Подросток зарезал бывшего одноклассника на школьной дискотеке в Республике Тыва

В Республике Тыва подросток зарезал бывшего одноклассника на новогодней дискотеке в школе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла на территории школы № 1 в селе Кызыл-Мыжылак. На школьную дискотеку пришел 17-летний подросток, который раньше обучался в этой школе, но ушел после девятого класса. Он поссорился со знакомым старшеклассником. Молодые люди вышли на улицу, где пришедший подросток пырнул сверстника ножом. От полученных ранений школьник скончался.

По информации СУ СК России по республике, сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего парня, он оказался учащимся Ак-Довуракского горного техникума. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

