Подросток зарезал бывшего одноклассника на школьной дискотеке в Республике Тыва

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Трагедия произошла в селе Кызыл-Мыжылак.

Подросток зарезал бывшего одноклассника в Тыве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Республике Тыва подросток зарезал бывшего одноклассника на новогодней дискотеке в школе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла на территории школы № 1 в селе Кызыл-Мыжылак. На школьную дискотеку пришел 17-летний подросток, который раньше обучался в этой школе, но ушел после девятого класса. Он поссорился со знакомым старшеклассником. Молодые люди вышли на улицу, где пришедший подросток пырнул сверстника ножом. От полученных ранений школьник скончался.

По информации СУ СК России по республике, сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего парня, он оказался учащимся Ак-Довуракского горного техникума. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что маньяк-каннибал из Новокузнецка Александр Спесивцев не выплатил компенсацию дочери одной из своих жертв. Согласно материалам приставов, по одному из исполнительных производств в отношении Спесивцева текущий долг по компенсации морального вреда достиг 938 тысяч рублей.

Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

