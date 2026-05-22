Тайные инъекции: воспитатели в Кызыле могли делать уколы детям в туалете

У нескольких воспитанников нашли следы на теле.
Воспитателей в Кызыле подозревают в том, что они делали детям уколы в туалете
Полиция начала проверку после сообщений о том, что воспитанникам одного из детских садов Кызыла могли делать уколы в туалете. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Республике Тыва.
Как отметили в ведомстве, несколько матерей обратились в полицию. Они заявили, что нашли у своих четырехлетних детей следы от уколов на ягодицах.
Дети рассказали родителям, что воспитатель и помощница якобы уводили их в уборную и там ставили уколы.
Правоохранители в данный момент опрашивают работников детского сада и родителей воспитанников. По предварительной информации, в действиях сотрудников учреждения могут быть признаки преступления по статье Уголовного кодекса России о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. После завершения проверки полиция примет процессуальное решение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Первореченский районный суд Владивостока приговорил воспитателя детского сада к полутора годам лишения свободы условно за ожоги глаз у пятерых детей. Суд признал женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей до шести лет. Ей также запретили в течение двенадцати месяцев заниматься любой педагогической деятельностью.
