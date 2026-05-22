Тайные инъекции: воспитатели в Кызыле могли делать уколы детям в туалете

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 83 0

У нескольких воспитанников нашли следы на теле.

Что известно о уколах детям в детсаде Кызыла

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Воспитателей в Кызыле подозревают в том, что они делали детям уколы в туалете

Полиция начала проверку после сообщений о том, что воспитанникам одного из детских садов Кызыла могли делать уколы в туалете. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Республике Тыва.

Как отметили в ведомстве, несколько матерей обратились в полицию. Они заявили, что нашли у своих четырехлетних детей следы от уколов на ягодицах.

Дети рассказали родителям, что воспитатель и помощница якобы уводили их в уборную и там ставили уколы.

Правоохранители в данный момент опрашивают работников детского сада и родителей воспитанников. По предварительной информации, в действиях сотрудников учреждения могут быть признаки преступления по статье Уголовного кодекса России о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. После завершения проверки полиция примет процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Первореченский районный суд Владивостока приговорил воспитателя детского сада к полутора годам лишения свободы условно за ожоги глаз у пятерых детей. Суд признал женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей до шести лет. Ей также запретили в течение двенадцати месяцев заниматься любой педагогической деятельностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Осторожно, змеи! Почему рептилии вышли на охоту раньше обычного
12:10
Четыре мирных жителя Донецка пострадали при атаке дронов ВСУ
12:04
В результате атаки ВСУ на кондитерскую фабрику в ДНР вспыхнул пожар
11:58
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
11:58
Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
11:52
Психологи МЧС работают с семьями пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу

Сейчас читают

«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»