Герасимов сообщил Путину об освобождении Гуляйполя и Димитрова

Начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов сообщил посетившему командный пункт Объединенной группировки войск президенту Владимиру Путину об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в ДНР. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

«Войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение», — проинформировал Герасимов.

Он сообщил об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в ДНР, а также населенного пункта Кирово. Кроме того, начальник Генштаба проинформировал об уличных боях в Константиновке, по его словам, под контролем российских войск находится более половины городской застройки.

"Войска группировки “Центр” завершили разгром окруженной группировки вооруженных сил Украины и освободили город Димитров. Группировка войск “Восток” наступает в западном направлении в Запорожской области и также по территории Днепропетровской области с целью создания там зоны безопасности. <...> Освобожден город Гуляйполе. Кроме того, за последние две недели на этих направлениях взято под контроль еще пять населенных пунктов", — заявил глава Генштаба.

Также Герасимов сообщил об освобождении Степногорска в Запорожской области. Он добавил, что освобождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.

Путин поблагодарил военнослужащих, участвовавших в освобождении городов. Он указал на важность Димитрова в полном освобождении ДНР, а также отметил значение Гуляйполя — второго по величине города Запорожской области.

Президент также отметил высокие темпы создания полосы безопасности в приграничных областях Украины.

"Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом", — подчеркнул глава государства.

Послее этого на совещании перешли к докладам о положении на различных направлениях в зоне СВО.

