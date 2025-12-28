Бывшая жена Александра Гордона высмеяла его женитьбу на 23-летней художнице

Юрист Екатерина Гордон, ранее состоявшая в браке с телеведущим Александром Гордоном, с иронией прокомментировала его свадьбу с 23-летней художницей Алиной. Свою реакцию она опубликовала в сторис Instagram*.

По словам Екатерины Гордон, о новом браке экс-супруга она узнала из СМИ. Юрист заявила, что была уверена, будто Александр Гордон по-прежнему состоит в браке с арфисткой Софией Каландадзе.

«Саша, что там дальше будет? [Брак] с балериной, работницей Эрмитажа? Господи, если есть какая-то проблема, если ты попал в плен к брачным аферистам, моргни. (…) Живут же люди!» — сыронизировала она.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Александр Гордон в интервью сообщил о новом браке. Журналист рассказал, что супруге 23 года — столько же, сколько и пятой жене Софии Каландадзе.

От предыдущих отношений у 61-летнего телеведущего есть четверо детей — два сына и две дочери.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.